C’è stato un attacco armato in un supermercato kosher di Jersey City, negli Stati Uniti: ci sono almeno quattro morti

Due persone – un uomo e una donna, sembrerebbe – hanno sparato in un supermercato kosher di Jersey City, negli Stati Uniti. Ci sono dei morti, sembra almeno quattro, più i due attentatori; una delle persone uccise è un poliziotto. Almeno altri tre agenti di polizia sono feriti. Le notizie sono ancora poche e confuse, quindi da prendere con cautela. Poco prima dell’attacco nel supermercato qualcuno – forse le stesse persone – avevano sparato in un cimitero poco distante. Gli spari al supermercato e poi contro la polizia sono durati quasi un’ora, hanno detto alcuni testimoni. Non sono ancora chiare le motivazioni dei due attentatori.