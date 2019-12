È scomparso un aereo militare cileno diretto in Antartide con 38 persone a bordo

Un aereo militare cileno con 38 persone a bordo è scomparso dai radar mentre volava verso l’Antartide. L’aereo, un C-130 Hercules, era decollato a Punta Arenas, la più grande città della Patagonia cilena, nel pomeriggio di lunedì quando in Italia erano le 20.55; i contatti con l’aereo sono stati persi circa un’ora dopo, a metà del tragitto. Il Cile ha nove basi militari in Antartide, più di ogni altro paese del mondo: in particolare l’aereo era diretto alla base sull’isola di Re Giorgio, la più grande isola dell’arcipelago delle Shetland Meridionali.

Secondo l’agenzia di stampa EFE a bordo dell’aereo c’erano tre civili. L’Aeronautica militare cilena ha fatto sapere che è in corso un’operazione di ricerca. Il generale Eduardo Mosqueira ha detto ad alcuni giornalisti cileni che il pilota dell’aereo non aveva attivato nessun segnale di richiesta di aiuto e che è possibile che sia stato costretto ad atterrare dopo aver finito il carburante. Quando l’aereo è scomparso si trovava nel canale di Drake, che unisce la parte sud-occidentale dell’oceano Atlantico con la parte sud-orientale dell’oceano Pacifico, ed è un tratto di mare noto per le frequenti tempeste e le condizioni di navigazione difficoltose. Secondo l’Aeronautica cilena però il tempo era buono al momento della scomparsa dell’aereo.