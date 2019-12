È morto Paul Volcker, presidente della Federal Reserve dal 1979 al 1987: aveva 92 anni

È morto a 92 anni Paul A. Volcker, economista statunitense che fu presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, sotto i presidenti Jimmy Carter e Ronald Reagan (dal 1979 al 1987). Volcker è noto soprattutto per aver contribuito a ridurre gli alti livelli di inflazione statunitense della fine degli anni Settanta, causati dalla crisi energetica provocata dall’aumento dei prezzi del greggio da parte dell’OPEC (l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio).

La politica di Volcker – anche chiamata Volcker shock – consistette in un innalzamento dei tassi di interesse che inizialmente portò il tasso di disoccupazione oltre il 10 per cento, ma che sul lungo periodo raggiunse l’obiettivo di stabilizzare i prezzi. Sotto la sua presidenza, l’inflazione degli Stati Uniti passò da un massimo del 14,8 per cento raggiunto nel 1980 al 3,2 per cento del 1983. Volcker fu sostituito nel 1987 da Reagan, a metà del suo secondo mandato, con Alan Greenspan, che rimase a capo della Federal Reserve fino al 2006.