Un tifoso del Milan è stato accoltellato al termine della partita Bologna-Milan

Domenica sera un tifoso del Milan è stato accoltellato al termine della partita di Serie A Bologna-Milan, finita 2 a 3. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in seguito a una rissa tra alcuni tifosi milanisti: la Gazzetta dello Sport scrive che il motivo del litigio sarebbe stato un paio di pantaloncini lanciato da un giocatore del Milan verso il settore ospiti, e conteso tra più tifosi. Repubblica scrive che il tifoso ferito è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre il presunto aggressore sarebbe stato individuato e fermato dalla Digos.

