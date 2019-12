È morto a 91 anni Piero Terracina, sopravvissuto di Auschwitz

È morto a 91 anni Piero Terracina, sopravvissuto al campo di concentramento nazista di Auschwitz che a partire dagli anni Ottanta si era molto speso per raccontare la sua storia. Terracina, ebreo, fu arrestato insieme alla sua famiglia il 7 aprile 1944 a Roma, quando aveva 15 anni. Dopo una breve permanenza nel carcere di Regina Coeli, fu trasferito ad Auschwitz, in Polonia, dove morirono gli altri sette membri della sua famiglia.

