I grandi giornali nazionali oggi danno tutti molto spazio in prima pagina alla cosiddetta “prima della Scala”, la serata inaugurale della stagione del Teatro alla Scala di Milano. I titoli continuano a girare intorno alle discussioni sulla legge di bilancio, con qualche eccezione. La Stampa, per esempio, si occupa delle responsabilità di Autostrade nel crollo del ponte Morandi di Genova. Ha fatto molta notizia, dopo 4 mesi di campionato, la prima sconfitta della Juventus, contro la Lazio, per 3-1.