La Imoco Conegliano ha vinto i Mondiali per club di pallavolo femminile

La Imoco Conegliano, di Conegliano Veneto, ha vinto i Mondiali per club di pallavolo femminile battendo in finale l’Eczacibasi Istanbul per 3-1. I punteggi parziali sono stati di 22-25, 25-14, 25-19, 25-21. I Mondiali si sono disputati a Shaoxing, in Cina, e l’Eczacibasi Istanbul è una delle squadre più forti degli ultimi anni, vincitrice dei Mondiali nel 2015 e nel 2015. Per Conegliano quella di oggi è stata invece la prima finale e la prima vittoria ai Mondiali. La Igor Gorgonzola Novara, altra squadra italiana che era arrivata in semifinale, ha perso la finale per il terzo e quarto posto contro la Vakıfbank İstanbul, altra squadra turca vincitrice delle ultime due edizioni dei Mondiali.