La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è l’accordo raggiunto nella maggioranza di governo sulla manovra economica, dopo una giornata di discussioni e minacce di crisi sulle nuove tasse su plastica e zucchero, rinviate alla fine al prossimo luglio. Il Manifesto segue la manifestazione sul clima a Madrid in occasione della conferenza Cop25, il Giornale si occupa del movimento delle “sardine”, il Fatto apre su un ipotetico accordo fra Renzi e Salvini per andare alle elezioni, e i giornali sportivi titolano sul pareggio per 0-0 fra Roma e Inter, che rimane così in testa alla classifica in attesa della partita di stasera della Juventus.