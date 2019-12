Giuseppe Leogrande è stato nominato commissario unico di Alitalia e prenderà il posto dei tre commissari che avevano gestito la compagnia negli ultimi mesi, Stefano Paleari, Daniele Discepolo ed Enrico Laghi. La nomina è stata decisa venerdì dal ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Leogrande è un avvocato di Bologna esperto in diritto fallimentare ed è principalmente noto per essere stato commissario straordinario e poi presidente di Blue Panorama Airlines, la compagnia aerea italiana che dal 2014 al 2017 rimase in amministrazione controllata prima di essere venduta al gruppo Uvet.