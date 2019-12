A gennaio il Chelsea potrà tornare a comprare giocatori dopo il divieto imposto dalla FIFA a febbraio

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha accorciato il blocco del mercato alla squadra di calcio inglese del Chelsea, sanzionata quasi un anno fa dalla FIFA per le pratiche irregolari riscontrate nell’ingaggio di ventinove giocatori minorenni. Inizialmente il blocco del mercato del Chelsea sarebbe dovuto durare fino alla prossima estate: grazie al ricorso accolto dal TAS, il club potrà ingaggiare nuovi giocatori già nella prossima finestra invernale di calciomercato in programma nel mese di gennaio. Il blocco del mercato aveva influenzato le strategie del club e in parte causato la conclusione anticipata del contratto di Maurizio Sarri. Tuttavia, la squadra di quest’anno, composta da diversi giovani talenti, si sta difendendo più che bene sotto la guida dell’allenatore ed ex capitano Frank Lampard.