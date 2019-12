Cosa c’è stasera in TV

La programmazione di stasera è ricca di diversi bei film tra cui scegliere, tra cui Gangs of New York su Rai Movie, Gli Spietati su Iris, e Spider-Man:Homecoming su TV8. Su Rai 1, invece, andrà in onda una docufiction su Nilde Iotti, in occasione dei 20 anni dalla morte, mentre su Canale 5 ci sarà l’ultima puntata di Adrian (se volete sapere come va a finire la storia dell’orologiaio Adrian, anche conosciuto come Darian, o la Volpe, o la befana o il gobbo). Tra le altre cose più interessanti da vedere, sul NOVE c’è La Confessione, il talk show condotto da Peter Gomez, con un’intervista esclusiva a Fedez.

Rai Uno

21.25 – Storia di Nilde

Docufiction realizzata a vent’anni dalla morte di Nilde Iotti, avvenuta il 4 dicembre del 1999, che qui è interpretata da Anna Foglietta. La storia della prima donna a essere nominata presidente della Camera è raccontata intrecciando ricostruzioni, materiali di repertorio e testimonianze di personaggi illustri. Sul sito della Rai si legge che il racconto prende liberamente spunto da un fatto realmente accaduto: «l’arrivo di una lettera inviata all’Avanguardia da una ragazza che lamentava le imposizioni da parte del suo fidanzato in merito alle proprie scelte di vita, alla quale Nilde Iotti aveva risposto personalmente sul giornale spronando la giovane a prendere in mano la propria vita con autonomia e libertà. Il rapporto di finzione tra Nilde Iotti e questa ragazza, Rosanna, è il filo conduttore della narrazione fiction, che segue la vita di Nilde Iotti fin dai suoi primi passi nella politica».

Rai Due

21.20 – Biancaneve

La storia di Biancaneve nel film del 2012 con Julia Roberts, Lily Collins e Armie Hammer.

Rai Tre

21.20 – Stati Generali

Nuova puntata del nuovo programma di Serena Dandini. Ci saranno, tra gli altri, i The Pills, Martina Dell’Ombra, Edoardo Ferrario, Neri Marcoré, Lucia Ocone, Rocco Tanica e Elio.

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio.

Torna questa sera #DrittoeRovescio:

in apertura Paolo Del Debbio intervisterà @VittorioSgarbi sui temi della stretta attualità.

Poi sposteremo il focus su Sardine, economia, recrudescenze nazifasciste e tradizioni natalizie!

Vi aspettiamo alle 21.25 su @rete4!@QuiMediaset_it pic.twitter.com/sTli74Ougx — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) December 5, 2019

Canale 5

21.20 – Adrian

Sesta e ultima puntata della serie tv a cui Adriano Celentano ha lavorato per quasi dieci anni e che si dice sia costata diversi milioni di euro. Ogni sera c’è una sorta di introduzione (“Aspettando Adrian”) a cui segue Adrian, la serie vera e propria, che è ambientata nel futuro.

Italia 1

21.20 – Hunter’s Prayer – In fuga

Un killer deve uccidere una ragazza, ma poi cambia idea. E allora qualcun altro decide di uccidere sia il killer che la ragazza. Solo che è difficile uccidere un killer, perché sa come uccidono i killer. E quindi il killer e la ragazza scappano, attraversando l’Europa.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli, che rispetto agli altri talk show tende ad avere meno momenti parlati e più approfondimenti e servizi fatti da inviati.

L'85% dei messaggi antisemiti in Italia passa dal web.

Stasera a #Piazzapulita vi mostriamo chi nasconde dietro quegli account. 21.15, La7 pic.twitter.com/N4IE4YC3mK — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) December 5, 2019

TV8

21.00 – Spider-Man:Homecoming

È il sedicesimo film dell’Universo cinematografico Marvel ed è il secondo reboot di Spider-Man nel giro di pochi anni. In questo il protagonista è Tom Holland, il cattivo è Michael Keaton e ad aiutare Spider-Man c’è Robert Downey Jr., cioè Iron Man. Visto che la storia ormai la sanno tutti, il film salta tutto il pezzo sul ragno che dà i poteri a Spider-Man e ne racconta subito la storia: quella di un ragazzo delle superiori che prova a capire, anche grazie a Tony Stark, quali siano i suoi poteri, e come possa usarli.

NOVE

21.25 – La Confessione

Puntata speciale del talk show condotto da Peter Gomez con un’intervista al rapper Fedez, che racconterà di alcuni suoi recenti problemi di salute.

"Ho fatto degli esami, c'è un rischio di sclerosi multipla. Devo scegliere le mie battaglie” un @Fedez

inedito si racconta a @petergomezblog in una puntata speciale de #LaConfessione. Questa sera alle 21:25 sul @nove NOVE pic.twitter.com/VsBlswdIpg — Loft (@iloft) December 5, 2019

Rai Movie

21.10 – Gangs of New York

È un film del 2002 con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. È ambientato a metà dell’Ottocento e racconta le vicende legate alle lotte tra gruppi di irlandesi e americani per gestire gli affari illeciti della città.

Iris

20.59 – Gli Spietati

Cupo, cinico e ottimo western del 1992, diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Morgan Freeman, Richard Harris e Gene Hackman. Parla di un vecchio pistolero ormai ritiratosi da quella vita che, su richiesta di un vecchio amico, accetta un ultimo lavoro, perché è giusto così. Finisce con una dedica «a Sergio e Don», Sergio Leone e Don Siegel, due che di western se ne intendevano.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – Finding Steve McQueen