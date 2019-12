Almeno 57 persone sono morte dopo che una nave è affondata nell’oceano Atlantico, al largo della Mauritania

Fonti governative della Mauritania, uno stato dell’Africa occidentale, hanno detto che una barca con a bordo almeno 150 migranti è affondata il 4 dicembre nell’oceano Atlantico. Almeno 57 persone sono morte. La notizia è stata confermata dall’International Organization for Migration (IOM), un’agenzia collegata alle Nazioni Unite che si occupa di migranti. Alcuni sopravvissuti hanno detto allo IOM che la barca, diretta verso le isole Canarie, era partita dal Gambia.

Mauritanian authorities say up to 57 people are dead after a vessel carrying migrants sank off its coast today. Survivors told IOM staff the vessel left The Gambia last Weds. with at least 150 people aboard. Help is being provided to 83 survivors by the government, IOM & UNHCR.

