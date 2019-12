In Siberia è stato ritrovato un cucciolo di 18 mila anni fa

In Siberia è stato trovato un cucciolo di animale di circa due mesi perfettamente conservato in uno strato di permafrost: risale a 18 mila anni fa e gli scienziati, che l’hanno mostrato lunedì per la prima volta dopo il ritrovamento avvenuto un anno e mezzo fa, stanno cercando di capire attraverso l’analisi del DNA se fosse un cane o di un lupo. Il cucciolo, che era maschio, è stato chiamato Dogor: ha pelliccia, scheletro, denti, testa, naso e baffi ancora intatti.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.

Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it…

Thus, the name of the puppy is Dogor!

Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW

— Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) November 25, 2019