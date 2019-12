Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, non saranno più i CEO della società che controlla Google e i suoi prodotti

Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, non saranno più i CEO di Alphabet, la società che controlla Google e i suoi prodotti. Page e Brin lo hanno annunciato nel blog ufficiale di Google. I due resteranno nel consiglio di amministrazione di Google ma non avranno altri ruoli esecutivi. Nel post sul blog Page e Brin hanno motivato la loro decisione spiegando di voler semplificare la struttura di Alphabet, e che per questo il nuovo CEO sarà Sundar Pichai, attuale capo di Google. The Verge scrive che la notizia «non stupisce chi ha seguito le carriere di Page e Brin dal 2015. I due sono apparsi raramente in pubblico, e altrettanto raramente hanno parlato con gli investitori o presenziato al lancio dei prodotti della società».