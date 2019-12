Dal 2020 in Russia saranno venduti solo gli smartphone con pre-installati software e app approvati dal governo russo

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che prevede che dal 2020 in Russia sarà vietata la vendita di smartphone su cui non siano stati pre-installati software e app fatti in Russia e approvati dal governo russo. La legge – chiamata anche “legge anti-Apple”, considerato che la società statunitense si rifiuta di vendere prodotti con installate app di altri – entrerà in vigore nel luglio del prossimo anno. Secondo il governo, la nuova norma proteggerà i consumatori e favorirà l’industria tecnologica russa dalla competizione occidentale considerata «sleale».