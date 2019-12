13 braccianti pakistani sono morti in un incendio in una fattoria in Giordania

Poco dopo la mezzanotte di lunedì, tredici persone pakistane sono morte a causa di un incendio nella casa in cui abitavano, all’interno di una fattoria di al-Shuna al-Janobia, in Giordania. Tra loro c’erano otto bambini, quattro donne e un uomo. Nell’incendio altre tre persone, sempre di nazionalità pakistana, sono state ferite. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile giordana, tutte e sedici le persone lavoravano come braccianti nella fattoria, e vivevano nella casa in condizioni precarie. Le cause dell’incendio non sono note, ma secondo la Protezione Civile potrebbe essersi trattato di un cortocircuito.