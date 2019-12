Undici persone sono state ferite in una sparatoria a New Orleans

Undici persone sono state ferite durante una sparatoria a New Orleans, negli Stati Uniti, avvenuta intorno alle 3:20 locali (le 10:20 del mattino in Italia) nel quartiere francese della città. La polizia ha riferito di avere fermato una persona sospettata, ma al momento non ci sono notizie di arresti. Tutte le persone ferite sono state trasportate in ospedale, secondo alcuni media statunitensi due di loro sarebbero in condizioni critiche. New Orleans è visitata ogni anno da molti turisti e la città ospita in questi giorni numerosi statunitensi in vacanza per il Giorno del Ringraziamento.