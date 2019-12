Dal 2020 la scuderia Toro Rosso di Formula 1 cambierà nome in Alpha Tauri

La Formula 1 ha confermato che a partire dal 2020 la scuderia Toro Rosso cambierà nome in Alpha Tauri, il marchio di moda di proprietà di Red Bull. La scuderia austriaca con base a Faenza e dipendenti italiani lascerà quindi il nome con cui nel 2006 esordì in Formula 1 in sostituzione della Minardi. I suoi piloti per la prossima stagione dovrebbero rimanere Pierre Gasly e Daniil Kvyat.