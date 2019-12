La A6 Torino – Savona è stata chiusa nel tratto in cui era crollato il viadotto domenica scorsa, a causa di nuovi movimenti della frana

L’autostrada A6 Torino – Savona è stata chiusa per precauzione nel tratto tra Altare e Savona, in entrambe le direzioni di marcia, in seguito ad alcuni movimenti della frana che domenica scorsa aveva causato il crollo di parte del viadotto della carreggiata nord. Nei giorni seguenti al crollo, l’autostrada era stata riaperta sfruttando la carreggiata sud, ancora percorribile, sulla quale era stato istituito un doppio senso di marcia. Le piogge copiose della giornata di oggi in Liguria hanno reso necessaria una nuova chiusura.