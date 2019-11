C’è stata una valanga a Punta Helbronner, nel massiccio del Monte Bianco: sono morti due sciatori

C’è stata una valanga a Punta Helbronner, nel massiccio del Monte Bianco, a circa tremila metri di altitudine. Lo scrive ANSA, citando il soccorso alpino valdostano. La zona interessata dalla valanga si trova vicino alla stazione di arrivo della funivia SkyWay del Monte Bianco, in una zona in cui si pratica lo sci fuoripista. Sempre ANSA ha scritto che due sciatori sono morti in seguito alla valanga, che «i loro corpi sono stati estratti dalla neve dai soccorritori arrivati pochi minuti dopo il distacco» e che «non sarebbero coinvolte altre persone, secondo quanto si è appreso dal soccorso alpino valdostano che sta terminando le verifiche».