La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sull’attacco avvenuto ieri a Londra sul London Bridge, dove un uomo armato di coltello ha ucciso due passanti prima di essere ucciso dalla polizia, notizia che su alcuni giornali è associata a quella del ferimento di tre persone da parte di un uomo con un coltello all’Aia. La Stampa e il Manifesto aprono invece sulle manifestazioni di ieri dei giovani di Fridays for future in occasione del Black Friday, Avvenire intervista la nuova presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Dubbio e il Riformista seguono le divisioni nel governo e gli interventi della magistratura sul provvedimento sulla prescrizione, il Fatto e la Verità titolano sulle spese di Matteo Renzi, mentre i giornali sportivi si occupano della conferenza stampa dell’allenatore del Bologna Mihajlovic sulla sua malattia.