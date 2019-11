Il 29 novembre è morto a 101 anni l’ex primo ministro giapponese Yasuhiro Nakasone, esponente del Partito Liberal Democratico, di orientamento conservatore. Nakasone era nato a Takasaki, nella prefettura di Gunma, e aveva iniziato la sua carriera politica alla fine della Seconda Guerra Mondiale, venendo eletto nel 1946 alla Camera dei rappresentanti. Negli anni successivi ricoprì diversi incarichi ministeriali, fino a diventare nel 1982 primo ministro del paese, carica che mantenne fino al 1987.

Nei suoi anni di governo promosse una campagna di privatizzazioni di industrie statali, fu il primo premier giapponese a visitare la Corea del Sud e fu un sostenitore di un maggiore impegno militare del Giappone e di una riforma dell’Articolo 9 della costituzione giapponese, che impone al paese di non avere un esercito regolare vero e proprio, come stabilito dopo la Seconda guerra mondiale. Nel 1989 fu coinvolto in un caso di corruzione che riguardò diversi membri del Partito Liberal Democratico, ma rimase in parlamento fino al 2003, quando abbandonò definitivamente l’attività politica.