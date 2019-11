Celebripost

C’è grande abbondanza di musicisti e cantanti, tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana. I più famosi erano agli American Music Awards: Taylor Swift, che ha ricevuto il premio di migliore artista del decennio e dell’anno, oltre ad altri quattro premi (su altrettante candidature) che l’hanno portata a essere la cantante più premiata nella storia degli American Music Awards, ma anche Billie Eilish, Christina Aguilera, Shawn Mendes e Camila Cabello. Gente un po’ meno famosa e probabilmente sconosciuta ai più c’era invece agli ARIA Music Awards, i premi della musica australiana: il cantante Genesis Owusu si merita un posto in questa raccolta per smorfia e denti, e Sophie Monk per l’organizzazione nel farsi fotografare sul red carpet. Poi rimangono la cantante Shakira e il calciatore Gerrard Piqué alla finale tra Spagna e Canada della Coppa Davis, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un avvitatore e il papa con una giacchetta giapponese.