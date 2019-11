A chi appartiene T’appartengo?

Dopo aver spiegato ai boomer un testo del rapper 17enne Tha Supreme i redattori più anziani del Post hanno scoperto che alcuni dei più giovani non conoscevano l’origine di un verso di “Appartengo”, una delle canzoni del nuovo disco di Marracash, tra quelli più ascoltati del momento, cantata insieme al rapper Massimo Pericolo. E quindi, per tutti quelli della Gen Z che non lo sanno, questo è un verso del più grande successo musicale di Ambra Angiolini, protagonista di Non è la Rai e uno dei più grandi fenomeni fenomeni pop degli anni Novanta.

«T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti»

La canzone si intitola T’appartengo, uscì nell’ottobre del 1994, quando Ambra aveva 17 anni; diede il nome al disco uscito un mese dopo, che vendette 100mila copie nella prima settimana. Ha anche una versione spagnola, Te pertenezco.

Questa è invece la versione di Marracash, ok Gen Z?