Condé Nast Italia chiuderà la rivista mensile Glamour

Condé Nast Italia, la divisione italiana della nota casa editrice americana, ha fatto sapere che chiuderà l’edizione italiana della rivista mensile Glamour, che era stata avviata nel 1992. Fedele Usai, l’amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato a Prima Comunicazione che «Glamour è un brand ancora importante per fatturato, ma il suo target, giovani donne attorno ai 20 anni, si è spostato e si sposterà sempre di più su piattaforme diverse dalla carta. Quindi bisogna essere selettivi, senza dimenticare che abbiamo altri due brand femminili importantissimi come Vanity Fair e Vogue».

Wired, che fa parte dello stesso gruppo editoriale, ha scritto che «9 dei 10 giornalisti della redazione sono in esubero, proprio mentre [la proprietà] valuta operazioni espansive, come un’unità redazionale organizzativa per lanciare nuovi prodotti. Per la quale, però, non accetta di considerare i giornalisti di Glamour».

L’edizione originale di Glamour è uscita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1939 e oggi ha varie edizioni locali in diversi paesi del mondo, fra cui Francia, Regno Unito, Russia e Sudafrica.