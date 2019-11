La parata di Macy’s per il Ringraziamento

Anche quest’anno per il Ringraziamento, una delle più importanti festività degli Stati Uniti, che si tiene il quarto giovedì di novembre, i grandi magazzini Macy’s hanno organizzato la loro tradizionale parata nelle strade di Manhattan, a New York, famosa in tutto il mondo per i giganti pupazzi gonfiabili che raffigurano personaggi di fumetti e cartoni animati. La parata, che si tiene dal 1924 ed è arriva alla 93esima edizione, ha rischiato di saltare a causa del vento forte, quasi 50 chilometri orari, ma a mezz’ora dalla partenza ha ottenuto il via libera dal sindaco Bill de Blasio. E così tra la banda, i carri e vicinissimo alla folla entusiasta si sono alzati un enorme Snoopy vestito da astronauta, un inquietante Pikachu, SpongeBob, un grosso tacchino e Babbo Natale.