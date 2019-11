Il numero delle persone morte nel terremoto in Albania è cresciuto ancora: ora sono 30, e ci sono ancora 20 dispersi

A Durazzo, la più importante città portuale del paese e una delle città più danneggiate, migliaia di persone hanno dormito nelle tende, nelle auto e nello stadio da calcio appositamente allestito, mentre i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per salvare le persone intrappolate nelle macerie o estrarre i corpi. Lo stesso è accaduto nella città di Thumanë, dove ci sono stati crolli, morti e feriti. Per portare aiuto, nelle due città sono arrivati 300 soldati e 1.900 poliziotti mentre Italia, Francia, Romania, Turchia, Grecia e altri paesi hanno inviato 200 soldati speciali e unità cinofile. Oggi, mercoledì, è stato dichiarato giorno di lutto nazionale.

Il numero delle persone morte nel terremoto di martedì in Albania è cresciuto ancora: ora sono 30 , hanno detto le autorità locali. Ci sono ancora venti persone disperse, probabilmente sotto le macerie, mentre i feriti sono almeno 650.

