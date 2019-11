È morto a 35 anni l’attore Godfrey Gao, durante le riprese del reality “Chase Me”

L’attore e modello Godfrey Gao è morto a 35 anni nella città cinese di Ningbo, durante le riprese di Chase Me, un reality televisivo in cui due squadre si affrontano in una serie di gare, soprattutto fisiche. I produttori di Chase Me hanno detto che Gao, nato a Taiwan e cresciuto in Canada, è caduto mentre correva, ha perso i sensi ed è morto due ore dopo in ospedale.

Nel 2011 Gao era stato il primo modello asiatico a firmare un contratto per uno sponsor con l’azienda di moda francese Louis Vuitton; nel 2013 aveva recitato nel film Shadowhunters – Città di ossa, tratto dall’omonimo romanzo fantasy. In Cina era famoso anche per la popolare serie tv Remembering Lichuan.