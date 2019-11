È morto a 59 anni lo chef britannico Gary Rhodes

È morto a Dubai lo chef britannico Gary Rhodes, aveva 59 anni; la notizia è stata data dalla sua famiglia in un comunicato stampa, in cui ha fatto sapere che «al suo fianco c’era la sua amata moglie Jennie». Rhodes era conosciuto per aver partecipato a programmi di cucina in tv, come MasterChef (sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti) e Hell’s Kitchen. Era anche proprietario di quattro ristoranti, di cui due si trovano a Dubai.

British celebrity chef Gary Rhodes has died aged 59, his family has announced https://t.co/iRO0kLH6S6 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 27, 2019