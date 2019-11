Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono pochi film: e nessuno sui primi sette canali. La cosa che ci si avvicina di più è una fiction italiana che va in onda su Rai Uno, ma si era già vista nel 2016. Per il resto il martedì è il giorno preferito dai talk show, per qualche motivo, ma per gli insofferenti c’è Juventus-Atletico Madrid di Champions League in chiaro, che potrebbe essere una bella partita.

Rai Uno

21.25 – Luisa Spagnoli

Fiction italiana in due episodi sulla imprenditrice vissuta nella prima metà del Novecento, che fondò la azienda dolciaria Perugina, inventò il “Bacio” e creò la catena di negozi di abbigliamento che porta ancora oggi il suo nome. È andata in onda la prima volta nel 2016, e a interpretare Spagnoli è Luisa Ranieri.

Rai Due

21.20 – Il Collegio

Quarta edizione del reality show dove un gruppo di adolescenti di oggi deve studiare per un mese in una scuola ispirata a un collegio del 1982, con le stesse regole e lo stesso programma scolastico. È condotto e commentato da Simona Ventura.

Qual è la cosa che non cambierà mai de #IlCollegio? L’olio di fegato di merluzzo! 😂😂 Stasera 21.20 👉 #Rai2 pic.twitter.com/FXu7C118T9 — Rai2 (@RaiDue) November 26, 2019

Rai Tre

21.20 – #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con il commento di Mauro Corona.

Il difficile cammino della manovra economica, la decisione dei Cinque Stelle di correre da soli in Emilia Romagna, le migliaia di sardine in piazza, le tante crisi aziendali ancora aperte: questo e molto altro a #cartabianca. Con #BiancaBerlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/WXS4moQJPL — #cartabianca (@Cartabiancarai3) November 23, 2019

Rete 4

21.25 – Fuori dal coro

Programma di attualità e polemica di Mario Giordano.

Canale 5

20.45 – Juventus – Atletico Madrid

Quinto turno dei gironi di Champions League: si gioca a Torino e all’andata era finita 2 a 2. Grazie alla vittoria nell’ultimo turno, la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Non è però ancora certa del primo posto: proprio l’Atletico Madrid, che non è ancora sicuro della qualificazione, potrebbe superarla nelle ultime due giornate. Con una vittoria stasera gli spagnoli raggiungerebbero la Juventus a dieci punti; se invece dovesse vincere la Juventus, sarebbe già certa del primo posto.

Italia 1

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

MARTEDÌ A LE IENE: PUCCINI E SCIANNA

In tv interrogano gli imputati ma con noi “sotto processo” sono finiti loro. Nell'intervista doppia a Vittoria Puccini e Francesco Scianna di martedì a #LeIene dalle 21.15 su Italia1 https://t.co/WqTy9YdXr5 — Le Iene (@redazioneiene) November 25, 2019

La7

21.15 – diMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.30 – Premonition

Film drammatico del 2007 con Sandra Bullock e Julian McMahon. Una donna con due bambine riceve una visita dallo sceriffo, che la informa della morte del marito. Quando si sveglia il giorno dopo, la donna trova il marito ancora vivo, a casa. Seguono altri eventi strani e inquietanti, che il giorno successivo sembrano non essere mai successi.



Rai 4

21.15 – Resident Evil

Film del 2002 che apre la saga ispirata all’omonimo videogioco horror che racconta di case farmaceutiche malvagie e zombie. La protagonista è Milla Jovovich, e c’è anche Michelle Rodriguez.

Rai Movie

21.10 – La nostra terra

Film del 2014 con Stefano Accorsi, Sergio Rubini e Debora Caprioglio: il protagonista è un esperto di associazionismo del Nord che va ad aiutare una cooperativa gestita male in Puglia, che ha acquisito i terreni sequestrati a un boss mafioso.



Iris

21.10 – La regola del sospetto

Film thriller del 2003 con Al Pacino e Colin Farrell. Quest’ultimo interpreta un aspirante agente segreto della CIA a cui viene dato il compito di indagare su una sua collega, che si sospetta sia una spia. Presto però inizierà a dubitare sulle reali motivazioni dell’indagine.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Outcast – L’ultimo templare

Sky Cinema Due

21.15 – Novecento Atto I