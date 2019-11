Il rabbino capo britannico dice che Jeremy Corbyn «non è degno» di diventare primo ministro

In un editoriale pubblicato dal Times di Londra, il rabbino capo del Regno Unito ha scritto che il leader del Partito Laburista britannico Jeremy Corbyn «non è degno» di diventare primo ministro. Ephraim Mirvis, che guida la comunità ebraica ortodossa britannica dal 2013, ha spiegato che Corbyn non si è occupato a sufficienza delle accuse di antisemitismo che circolano da anni intorno a vari funzionari e politici del partito, alcuni anche piuttosto vicini a Corbyn. Il Telegraph ha fatto notare che è la prima volta che un rabbino capo si schiera così apertamente durante una campagna elettorale.

Jeremy Corbyn’s handling of antisemitism allegations makes him “unfit for high office”, the @ChiefRabbi has said while warning that the “very soul of our nation is at stake” in next month’s general election. https://t.co/TkoSoxop3b

— The Times (@thetimes) November 25, 2019