Londra non ha rinnovato la licenza a Uber

Transport for London (TFL), l’azienda responsabile dei trasporti pubblici a Londra, ha deciso di non rinnovare la licenza a Uber, l’azienda americana nota soprattutto per il suo servizio a metà tra i taxi e il noleggio di auto con autista. TFL ha detto di aver preso questa decisione dopo che «sono state identificate diverse violazioni che hanno messo a rischio i passeggeri e la loro sicurezza». Uber avrà 21 giorni per fare ricorso, e in questo periodo potrà continuare a lavorare regolarmente.

TFL aveva già deciso di non rinnovare la licenza a Uber nel 2017, a causa di preoccupazioni per la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti e più in generale per la sua scarsa trasparenza. Uber aveva presentato ricorso e continuato ad operare fino al giugno del 2018, quando TFL aveva concesso una nuova licenza “di prova” della durata di soli 15 mesi. In cambio Uber aveva dovuto acconsentire a cambiare i responsabili della società a Londra e nominare una commissione indipendente che si occupasse di monitorare le sue attività in città; inoltre aveva accettato di imporre limiti più severi ai suoi autisti per evitare che guidassero quando erano stanchi oppure non in regola e di condividere con le autorità municipali i dati sugli spostamenti delle sue auto.

«Nonostante abbiano affrontato alcuni di questi problemi» – ha detto Helen Chapman, a capo della commissione di TFL incaricata di concedere le licenze – «TFL non ha fiducia nel fatto che problemi simili non si ripresenteranno in futuro, il che l’ha portata a concludere che la società non è adatta a operare in questo momento. [..] Sebbene riconosciamo che Uber abbia fatto dei miglioramenti, è inaccettabile che Uber abbia consentito ai passeggeri di salire a bordo di veicoli con conducenti potenzialmente non autorizzati e non assicurati. Se deciderà di presentare ricorso, Uber avrà l’opportunità di dimostrare pubblicamente a un giudice se ha messo in atto misure sufficienti per garantire l’eliminazione dei potenziali rischi per la sicurezza dei passeggeri».