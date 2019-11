I titoli di apertura su tutti i giornali di oggi sono dedicati al maltempo che ha colpito ieri diverse regioni d’Italia, provocando una frana che ha fatto crollare un viadotto vicino a Savona sull’autostrada A6 Torino-Savona. Fanno eccezione il Fatto, che titola sui dati diffusi da Agcom sulle presenze in televisione dei vari leader politici, e il Giornale, che si occupa di una circolare che metterebbe in guardia su un ipotetico attentato terrorista dell’ISIS, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in serie A e il duello fra Juventus e Inter in testa alla classifica.