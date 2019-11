Alitalia ha cancellato 137 voli a causa di uno sciopero dei controllori di volo tra le 13 e le 17 di lunedì

Lunedì è previsto uno sciopero dei controllori di volo tra le 13 e le 17, indetto dai sindacati Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri. Alitalia ha annunciato la cancellazione di 137 voli e l’adozione di un “piano straordinario” per la gestione del traffico aereo: tra le altre cose ha detto che su alcune tratte saranno usati aerei più capienti in modo da minimizzare i disagi per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati. La lista dei voli cancellati da Alitalia è disponibile qui. Alitalia ha aggiunto che i passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare il 25 novembre su un volo cancellato potranno cambiare la prenotazione o chiedere un rimborso fino al 2 dicembre.