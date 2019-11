Negli ultimi mesi e anni, Ginsburg si è spesso dovuta sottoporre a ricoveri e interventi di diverso tipo. Più di recente, questa estate, aveva ricevuto cure per un tumore al pancreas ; nel novembre del 2018 era stata ricoverata dopo che si era rotta tre costole in una caduta . La Corte Suprema ha detto che le condizioni di Ginsburg sono migliorate dopo il ricovero al John Hopkins e che potrebbe essere dimessa già domenica mattina.

Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema, è stata ricoverata in ospedale sabato perché aveva tremori e febbre ed è stata poi trasferita al Johns Hopkins Hospital di Washington per ricevere delle cure.

