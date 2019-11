Un piccolo aereo si è schiantato a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo: ci sono almeno 24 morti

Un piccolo aereo, che trasportava 17 passeggeri e due membri dell’equipaggio, si è schiantato in una zona residenziale alla periferia della città di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Lo ha confermato il governatore della regione del Kivu settentrionale, Nzanzu Kasivita, che però non ha dato informazioni sul numero dei morti. I giornali locali parlano di almeno 24 morti, diversi dei quali tra persone che abitavano nelle case su cui è caduto l’aereo.

L’aereo era un Dornier-228, operato dalla compagnia BusyBee, ed è precipitato durante il decollo: era diretto verso la città di Beni.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0

— AFP news agency (@AFP) November 24, 2019