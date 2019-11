Weekly Beasts

Nella raccolta bestiale della settimana giochiamo a trovare le differenze, tant’è piena di coppie, dui, doppi e doppioni: due meduse, due barchette di cigni, due canguri, due cavalli islandesi, un macaco grande e uno piccolo. Si faranno più evidenti nella spiazzante accoppiata civetta asiatica + parrocchetto, vigogna + nandù, cane + giraffa; finirete per vedere due volte doppio e ritrovarvi con quattro orsi bruni. Per chi non ha paura di ritrovarsi solo: un elefante, che però un po’ si vergogna, un cane latitante, un languido panda rosso e il gatto Pelle di Luna, che mette tutti in fuga.

Bonus per chi è sopravvissuto alla doppiezza: il mondo capovolto:

So, if you put a video with coati, or coatimundi, in reverse, you are in Jurassic Park. Who made this?!?! 🦕 pic.twitter.com/0DaScfVjt3

— The Rogue Astronaut (@therogue_astro) May 17, 2019