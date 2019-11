Amazon ha fatto causa al Dipartimento della Difesa per un grosso appalto perso

Amazon ha fatto causa al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per il grosso appalto per la fornitura di servizi che era stato assegnato a Microsoft a fine novembre. Amazon aveva partecipato alla gara per l’appalto ed era considerata la favorita per ottenerlo, vista la sua forza nella fornitura di servizi come quelli richiesti (di gestione di server) e perché aveva già vinto contratti simili con agenzie pubbliche statunitensi. L’appalto, che aveva un valore complessivo di 10 miliardi di dollari per 10 anni, era stato però assegnato a Microsoft: una notizia che molti giornali avevano collegato ai frequenti attacchi che aveva subito Jeff Bezos, il fondatore e azionista di maggioranza di Amazon, da parte del presidente statunitense Donald Trump. Amazon non ha diffuso informazioni sulle ragioni della causa, chiedendo che i documenti legali presentati siano tenuti segreti per proteggere segreti industriali e informazioni finanziarie riservate.