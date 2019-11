Due persone sono morte a Milano nella zona dei Navigli per un incendio

Nelle prime ore di oggi due persone – un uomo e una donna – sono morte per un incendio in una palazzina nella zona del Naviglio Grande, a sudovest del centro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che le fiamme si siano sviluppate mentre i due stavano dormendo. I corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco. Un’altra persona, che secondo il Corriere della Sera è parente della donna trovata morta, è invece riuscita a salvarsi.