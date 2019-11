L’allenatore Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo

Il Bologna ha comunicato che il suo allenatore Sinisa Mihajlovic, che da alcuni mesi soffre di leucemia , è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo circa un mese fa, il 29 ottobre. La notizia è stata diffusa soltanto oggi, giorno in cui fra l’altro Mihajlovic è stato dimesso dall’Istituto di Ematologia Seragnoli del Policlinico di Bologna, dove era in cura da diverse settimane. Le condizioni di Mihajlovic sono definite “soddisfacenti”.

