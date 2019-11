In Colombia ci sono state grosse proteste contro il governo

Nella notte fra giovedì e venerdì in Colombia ci sono stati diverse proteste contro il governo in tutto il paese, e in alcuni casi i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Le proteste hanno coinvolto soprattutto sindacati, studenti e partiti di opposizione contrari alla riforma fiscale proposta dal presidente conservatore Ivan Duque, entrato in carica da poco più di un anno e già estesamente impopolare.

Secondo gli organizzatori in tutto hanno partecipato alle manifestazioni circa un milione di persone, mentre secondo le autorità sono state 207mila. Il governo aveva chiuso preventivamente i confini dello stato e schierato circa 170mila membri delle forze dell’ordine. Alla fine le proteste sono state perlopiù pacifiche, con scontri isolati: secondo le ultime stime ci sono stati 36 feriti fra cui 8 civili e 28 poliziotti.