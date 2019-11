Il Regno Unito non ha rispettato i sei mesi di tempo che gli aveva dato l’ONU per restituire le isole Chagos alle Mauritius

Il Regno Unito non ha rispettato i sei mesi di tempo che gli aveva dato l’ONU per restituire alle Mauritius le isole Chagos, un piccolo arcipelago nell’Oceano indiano da tempo al centro di una controversia internazionale. Il Regno Unito controlla le isole dal 1965, quando le ottenne dalle Mauritius in cambio di tre milioni di sterline; da qualche anno però il governo di Mauritius sostiene che fu in qualche modo costretto a cederle per ottenere l’indipendenza dal Commonwealth britannico, che riuscì a proclamare nel 1968.

A maggio l’Assemblea Generale dell’ONU aveva dato ragione alle Mauritius, imponendo al Regno Unito – che nel frattempo le aveva cedute in affitto agli Stati Uniti, che a loro volta ci hanno costruito una base militare – sei mesi di tempo per restituirle, sebbene con una mozione legalmente non vincolante. Il governo conservatore del Regno Unito finora si è rifiutato di farlo, mentre il capo dei Laburisti Jeremy Corbyn ha fatto sapere che se diventerà primo ministro in seguito alle elezioni politiche del 12 dicembre rispetterà l’indicazione dell’ONU.