Silvio Berlusconi è caduto mentre si trovava a Zagabria ed è rientrato in Italia: il suo staff parla di «contusione»

Silvio Berlusconi è caduto mentre si trovava a Zagabria, in Croazia, per participare all’assemblea del Partito Popolare Europeo. I suoi collaboratori hanno fatto sapere ai giornali che si è procurato una «contusione», che inizialmente aveva fatto pensare a una frattura del femore. Dopo essere stato visitato a Zagabria, Berlusconi è rientrato in aereo a Milano dove è stato ricoverato alla clinica La Madonnina. Non è ancora chiaro se sia stato dimesso o se si trovi ancora lì.