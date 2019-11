Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva di stasera offre qualche novità: si può scegliere fra la prima puntata del nuovo programma di Serena Dandini su Rai Tre oppure la prima visione in chiaro di un buon film di fantascienza su Rai Due. Più in là troviamo i consueti programmi del giovedì sera – Piazzapulita e Dritto e rovescio – la penultima puntata della seconda edizione di Adrian e un bel filmone di quelli da recuperare se non lo avete ancora visto: Mystic River.

Rai Uno

21.25 – Miracoli dal cielo

Film di ispirazione cristiana – un genere ben preciso, nel cinema americano – con Jennifer Garner che interpreta la madre di una bambina che guarisce da una malattia rara grazie a un presunto miracolo. Il film uscì nel 2016 e ottenne un discreto successo di pubblico, anche se ai critici non piacque molto.

Rai Due

21.20 – Life

Film mezzo di fantascienza e mezzo horror uscito un paio d’anni fa che la Rai trasmette per la prima volta in chiaro. I protagonisti sono Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds, che interpretano due astronauti della Stazione Spaziale Internazionale che devono fare i conti con una misteriosa sostanza vivente recuperata su Marte. Ai tempi le recensioni furono così così.

Rai Tre

21.20 – Stati Generali

Prima puntata del nuovo programma di Serena Dandini, che sarà una variazione sul tema del programma-di-Serena-Dandini: alle interviste con personaggi famosi – in questa puntata ci sarà soprattutto Dario Argento – saranno affiancati sketch di comici come Neri Marcorè e Lucia Ocone. La novità sta soprattutto nella presenza di Martina Dell’Ombra.

Questa sera resta davanti alla tv, non correre il rischio di rimpiangere anche di non aver guardato la prima puntata di #StatiGenerali. #StatiGenerali, il nuovo programma di @SerenaDandini: questa sera, alle 21:20, su #Rai3. pic.twitter.com/kjJbm7naNg — Rai3 (@RaiTre) November 21, 2019

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio.

Torna questa sera #DrittoeRovescio!

Ospite della serata @pbersani col quale discuteremo di Regionali e nuovi assetti del Centrosinistra.

A seguire si parlerà di Sardine, vegani e rischio povertà.

Ci vediamo alle 21.25 su @rete4!@QuiMediaset_it pic.twitter.com/eG90bTjl4z — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 21, 2019

Canale 5

21.20 – Adrian

Terza puntata di quattro della serie tv a cui Adriano Celentano ha lavorato per quasi dieci anni e che si dice sia costata diversi milioni di euro. Ogni sera c’è una sorta di introduzione (“Aspettando Adrian”) a cui segue Adrian, la serie vera e propria, che è ambientata nel futuro e il cui protagonista è una specie di Celentano giovane e fico, che però ha anche diversi alter ego. Se ne era parlato come di una serie di Milo Manara, che successivamente ha spiegato di aver avuto un ruolo marginale, anni fa. Lo scorso febbraio, dopo quattro puntate e uno share al di sotto delle aspettative, la trasmissione era stata sospesa.

Darian riesce con un trucco a mandare in streaming le violenze che subisce in prigione, svelando a tutti cosa si cela dietro il motto “Benessere e Sicurezza”. "Questa è la storia… Adrian Live" + #Adrian, questa sera in prima serata su Canale 5 pic.twitter.com/GdwCOAMfVH — Adrian (@AdrianLaSerie) November 21, 2019

Italia 1

21.20 – Transporter 3

Terzo film della serie basata sul personaggio di Frank Martin, interpretato da Jason Statham: dalla sua presenza potete già intuire il genere, cioè quei film d’azione con molti inseguimenti in macchina, sparatorie, esplosioni e scazzottate.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli.

TV8

21.30 – Notte prima degli esami

Forse il più famoso film di Fausto Brizzi, incentrato su un variegato gruppo di studenti che si prepara all’esame di maturità nella Roma di fine anni Ottanta.

Iris

20.59 – Mystic River

Celebrato thriller di Clint Eastwood con Sean Penn e Tim Robbins, che agli Oscar del 2004 vinsero rispettivamente il premio per il migliore attore e per il migliore attore non protagonista. Racconta la storia di tre amici di infanzia che si ritrovano 25 anni dopo coinvolti a vario titolo in un brutto caso di omicidio.

Rai Movie

21.10 – Shaft

Apprezzato film d’azione del 2000 con Samuel Jackson che interpreta un detective della polizia di New York; nei mesi scorsi ne è uscito un sequel con lo stesso nome.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Il campione

Sky Cinema Due, 21.15: Solaris

Sky Cinema Drama, 21.00: Amabili resti

Oppure