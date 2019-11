FCA richiamerà circa 700mila SUV per possibili problemi dovuti a un collegamento elettrico

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) richiamerà circa 700mila SUV per via di un problema a un collegamento elettrico che, scrive Reuters, «può impedire l’accensione del motore o contribuire al suo arresto». Il richiamo riguarda i modelli di SUV Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee prodotti tra il 2011 e il 2013. FCA ha spiegato che al momento non è a conoscenza di infortuni o incidenti causati dal malfunzionamento. FCA contatterà direttamente i proprietari dei veicoli interessati, programmando con loro le riparazioni necessarie: più della metà sono stati venduti negli Stati Uniti, mentre quelli venduti fuori dal Nord America sono circa 116mila.