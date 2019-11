Lunedì la multinazionale indiana Tata Steel, che produce acciaio, ha annunciato di voler tagliare fino a tremila posti di lavoro in Europa. Tra le ragioni citate da Tata Steel ci sono le difficoltà del settore dell’acciaio dovute alla diminuzione della domanda e all’aumento dei costi. Tata Steel ha anche spiegato che circa due terzi dei licenziamenti riguarderanno dipendenti che lavorano nei suoi uffici.

We are taking steps to build a stronger and more sustainable business in Europe. For more details of our proposed transformation programme click here: https://t.co/kBDpRFenNl

— Tata Steel in Europe (@TataSteelEurope) November 18, 2019