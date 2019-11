In Uganda sono stati richiamati un milione di preservativi distribuiti da un’organizzazione internazionale

Un milione di preservativi che erano stati distribuiti in Uganda da un’organizzazione internazionale sono stati richiamati perché difettosi: erano stati prodotti dal marchio indiano Life Guard, e c’era il rischio che si rompessero o che contenessero buchi. L’organizzazione in questione è Marie Stopes, che si occupa di contraccezione e aborto sicuro nei paesi in via di sviluppo, che ne distribuisce tra 1,5 e 2 milioni all’anno. In Uganda il 6 per cento della popolazione adulta ha l’HIV, mentre soltanto l’11 per cento delle donne ha delle gravidanze programmate.