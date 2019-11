Il Tottenham ha esonerato l’allenatore Mauricio Pochettino

La squadra di calcio inglese del Tottenham ha esonerato l’allenatore Mauricio Pochettino, da cinque anni sulla panchina del club. Il comunicato ufficiale dice che la decisione è stata presa perché «purtroppo i risultati nazionali alla fine della scorsa stagione sono stati molto deludenti». Il Tottenham è al momento 14esimo in Premier League, con tre sole vittorie in 14 partite; in Champions League invece è secondo nel girone, dietro al Bayern Monaco, e molto favorito a passare il turno. Il Tottenham non ha ancora annunciato il sostituto di Pochettino.

Pochettino ha 47 anni, è argentino ed è stato un ex difensore di Espanyol e Paris Saint-Germain, negli anni Novanta. Nel 2017 aveva ottenuto il secondo posto in Premier League, miglior risultato del Tottenham da oltre 40 anni, e nel 2019 aveva portato la squadra in finale di Champions League, per la prima volta nella storia del club, perdendo poi contro il Liverpool. Nonostante il quarto posto in campionato, il lavoro di Pochettino nella scorsa stagione era stato estesamente celebrato dai commentatori e dai media sportivi.