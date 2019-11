La serie di Amazon sul “Signore degli Anelli” è stata rinnovata per una seconda stagione, quando ancora deve uscire la prima

Amazon ha già rinnovato per una seconda stagione la sua serie sul Signore degli Anelli, della quale si parla da oltre un anno, nonostante per ora non sia uscito nemmeno un trailer. La serie, su cui Amazon ha investito moltissimo, è al momento nella fase di pre-produzione: sarà girata in gran parte in Nuova Zelanda e dovrebbe arrivare nel 2020. È piuttosto inconsueto che una serie venga rinnovata per una nuova stagione così presto, quando ancora non c’è praticamente nessun elemento per poter valutare i risultati della sua prima stagione. Al momento, tra l’altro, si sa molto poco su quello di cui parlerà la serie: solo che sarà ambientata prima degli eventi raccontati nel volume La Compagnia dell’Anello.