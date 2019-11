La polizia spagnola ha trovato un’enorme coltivazione di marijuana in un bosco in Aragona

La polizia spagnola ha trovato un’enorme coltivazione di marijuana nascosta in un remoto bosco nella regione di Aragona. La scoperta ha portato al sequestro di circa sedicimila piante di marijuana e all’arresto di sei persone. L’indagine sulla coltivazione di marijuana era iniziata per caso, mentre la polizia indagava sui furti a distributori automatici di sigarette in bar e stazioni di servizio nel nord dell’Aragona. La polizia ha scoperto che le stesse persone che derubavano i distributori automatici avevano anche creato la piantagione di marijuana, disboscando una grande area in un bosco a cui si arrivava dopo 30 minuti di auto su una strada per cui era necessario usare dei 4×4 e poi camminando 30 minuti a piedi su un terreno particolarmente impervio. Per monitorare la piantagione, ha detto la polizia, era stato costruito un accampamento permanente, con provviste e cucina. La piantagione è stata scoperta a settembre, ma per rimuovere le piante sono occorse diverse settimane di lavoro.